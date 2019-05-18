بلفوضيل يصل للهدف 16 في البوندسليجا

وصل المهاجم الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل للهدف رقم 16 في الدوري الألماني هذا الموسم، بعدما سجل هدف السبق لفريقه هوفنهايم في اللقاء الذي يجمعه مع ماينز لحساب الجولة 34 من الدوري المحلي.
بلفوضيل أكد على فعاليته أمام المرمى، مانحا التفوق للنادي الأزرق في مباراة خارج الديار.
بلفوضيل صنع الحدث هذا الموسم في "البوندسليجا" بعدما وصل لحاجز الـ16 هدفًا في أول موسم له رفقة هوفنهايم، ما جعله ضمن أبرز مهاجمي الدوري الألماني.
وبالنظر للمستويات التي بات يقدمها خريج مدرسة أولمبيك ليون، فإنه يتجه لضمان مشاركته مع المنتخب الجزائري في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة بمصر خاصة أن أرقامه رفقة هوفنهايم نالت إعجاب الناخب الجزائري جمال بلماضي.
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