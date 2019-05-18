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مورينيو يكشف موعد عودته للتدريب

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كشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد عن موعد عودته للتدريب مرة أخرى بعد إقالته من تدريب الشياطين الحمر.

وكان مانشستر يونايتد أقال مورينيو بسبب سوء نتائج الفريق وبعد الخسارة من بثلاثة أهداف لهدف في ديسمبر الماضي، وعيّن أولي سولشاير بدلاً منه.

وقال مورينيو في تصريحات لإذاعة "RMC" الفرنسية: "لدي الكثير من الصفات وأهمها هو احترام الأندية وإدارتها".

وأضاف: "لم يسبق لي التحدث عن أندية تفاوضني أو تريد ضمي".

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وعن موعد عودته للتدريب مرة أخرى قال مورينيو: "منذ أن رحلت عن مانشستر يونايتد في ديسمبر، عزمت على أن أعود للعمل في الصيف القادم".

وأوضح المدير الفني البرتغالي: "أتمنى أن أعود للعمل مرة أخرى في يوليو القادم في مشروع يناسبني".

ورفض مورينيو الحديث عن فترته في مانشستر: "من الصعب بالنسبة لي التحدث عن اليونايتد، فلا يمكنني الحديث عنهم بحرية مثلما فعلت مع الأندية الأخرى".

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت مورينيو بتولي مهمة تدريب يوفنتوس الإيطالي، بعد إعلان نادي السيدة العجوز رحيل مدربها ماسيميليانو أليجري عن الفريق بنهاية هذا الموسم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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