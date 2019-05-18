شكرا لقرائتكم غوارديولا يثق بإدارة سيتي بشأن ملف اللعب المالي النظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 18 مايو 2019 - اخر تحديث في 18 مايو 2019 / 15:32

مانشستر - أ ف ب - أكد المدرب الإسباني لبطل الدوري الإنكليزي في العامين الاخيرين مانشستر سيتي، جوزيب غوارديولا ثقته برؤسائه في النادي، المهدد بالاستبعاد من مسابقة دوري أبطال أوروبا بسبب شكوك بخرق قوانين اللعب المالي النظيف.



وقال غوارديولا خلال مؤتمر صحافي عشية نهائي كأس انكلترا أمام واتفورد على ملعب ويمبلي "حللنا في المركز الاول في الدوري، ومع ذلك منذ يومين أو ثلاثة ايام، الشيء الوحيد الذي يتحدث عنه الجميع هو هذه المسألة (خرق قوانين اللعب المالي النظيف)".

وتابع "شخصيا، أثق بالنادي وبالاداريين"، قبل أن يضيف "أعرف أن الجميع ينتظر أن تتم إدانتنا. ولكن حتى الآن، نحن بريئون لحين إثبات العكس".

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ويقف فريق الـ "سيتيزن" على اعتاب انجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة الانكليزية يتمثل باحراز الثلاثية المحلية عندما يلتقي واتفورد في نهائي كأس انكلترا، بعدما توج بكأس رابطة الاندية الانكليزية بفوزه على تشلسي بركلات الترجيح في اواخر شباط/فبراير الماضي، قبل ان ينهي سباقا مثيرا في الدوري المحلي محتفظا بلقبه بفارق نقطة واحدة عن منافسه المباشر ليفربول، ولم يسبق لاي فريق ان جمع الثلاثية المحلية في موسم واحد.

وتابع غوارديولا "يعمل الاتحاد الاوروبي لكرة القدم +ويفا+ حاليا مع محامي مانشستر سيتي. النادي حاضر للكشف عن جميع المستندات وكل ما حدث. أنا لست ضليعا بالمسائل القانونية، ولست على علم بما يحصل في الكواليس".

وجدد المدرب الاسباني البالغ 48 عاما نفيه بشأن نيته الانتقال لتدريب بطل الدوري الايطالي في المواسم الثمانية الاخيرة يوفنتوس، وقال "لا أعرف عدد المرات التي سأضطر لتكرار ذلك، ولكن لن أذهب إلى إيطاليا. سأبقى في سيتي لمدة عامين اضافيين، في حال ارادوا مني البقاء. انا مرتبط بعقد، وانا سعيد بالعمل هنا. لن أذهب إلى اي مكان".