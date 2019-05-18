شكرا لقرائتكم الاتحاد الأوروبي يسعى لمضاعفة عدد لاعبات كرة القدم لـ2.5 مليون لاعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 18 مايو 2019 - اخر تحديث في 18 مايو 2019 / 15:30

بودابست ( المجر) - رويترز - دشن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خطة لخمس سنوات تستهدف مضاعفة عدد اللاعبات بحلول 2024، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة عدد اللاعبات في 55 اتحادا وطنيا إلى 2.5 مليون مع دعم مسابقتي بطولة أوروبا ودوري أبطال أوروبا للسيدات.



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وقال الكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان "كرة القدم النسائية هي شغلنا الشاغل اليوم وليس غدا، "إنه واجبنا في الاتحاد الأوروبي.. تمكين المرأة في كرة القدم".

وتابع "سيضخ الاتحاد الأوروبي استثمارات مالية ضخمة في هذه الرياضة لتحقيق أعلى الغايات والأهداف"، وتسعى الخطة كذلك لتحسين عقود وحياة اللاعبات ومضاعفة حجم تمثيل المرأة في جميع هيئات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكشف الاتحاد الأوروبي عن زيادة بنسبة 50 في المئة في عدد اللاعبات المحترفات منذ 2017.

وأضاف تشيفرين "الخطوات التي اقترحناها في 2019 ستقود إلى تطورات عظيمة وأكثر احترافية في اللعبة بحلول 2024"، وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين ليون وبرشلونة في بودابست اليوم (السبت).