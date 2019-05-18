هنا المقاولون.. برنامج تدريبي مكثف لأحمد علي قبل مواجهة الأهلي...

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جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفني للمقاولون العرب برنامج تدريبي مكثف لأحمد علي مهاجم الفريق فى التدريبات الماضية قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلي في مباراة الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري والمقرر إقامتها في العاشرة مساء الثلاثاء بعد المقبل الموافق 28 مايو على استاد بتروسبورت.
يضع المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس آمالا كبيرة على أحمد علي فى هذه المباراة من أجل الظفر بنقاطها الثلاث والدخول بقوة في منافسه مع المصري البورسعيدي على المركز الرابع.
ويحتل المقاولون المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 47 نقطة ويفصله نقطة واحدة عن المركز الرابع والمربع الذهبي والذي يحتله النادي المصري برصيد 48 نقطة.
في حين يسعى أحمد علي للتسجيل فى مرمى الأهلي للحفاظ على صدارة هدافي الدوري التى يحتلها حاليا برصيد 18 هدفاً بعد أن خاض 27 مباراة في الدوري العام مع فريق المقاولون العرب من بينهم هدف الفوز على الأهلي في مباراة الدور الأول والتي فاز بها ذئاب الجب بهدف نظيف.
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