شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد الريشة الطائرة يسافر إلى الصين لحضور الاجتماعات الدولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه هشام التهامى رئيس اتحاد الريشة الطائرة إلى الصين يوم 29 مايو الجارى ،لحضور اجتماعات الاتحاد الدولى والعربى والأفريقى والبحر المتوسط للعبة المقرر لها الفترة من 22 حتى 24 مايو الجارى

يقام اجتماع اتحاد البحر الأبيض المتوسط يوم 22 من نفس الشهر الجارى، على أن يقام اجتماع الاتحاد الأفريقى فى نفس اليوم.

بينما يقام اجتماع الاتحاد الدولى يوم 23 مايو الجارى ومنتدى الاتحاد الدولى واجتماع الاتحاد العربى يوم 24 من نفس الشهر.