شكرا لقرائتكم 29 أغسطس إنطلاق الموسم الجديد بدورى اليد مواليد 2000... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 29 أغسطس موعدا لإنطلاق الموسم المحلى الجديد بمسابقة دورى مواليد 2000.

ومن المقرر ان يعقد المؤتمر السنوى للموسم المحلى الجديد 2019 / 2020 خلال الفترة من 17 و حتى 20 يونيو القادم .

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ويتضمن المؤتمر مناقشة الإستعداد للموسم الجديد ونشرة تعليمات المسابقات، مشيرا إلى أن يومى 17 ، 18 يشهد اجتماع أندية الدرجة الأولى والمرحل السنية المختلفة.

بينما يقام اجتماع أندية المحترفين والدورى الممتاز يومى 19 ، 20 من نفس الشهر المقبل ، وذلك بالمدينة الشبابية فى أبو قير بالإسكندرية.