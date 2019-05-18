شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. تعرف على رسالة مرتضي منصور للاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أجرى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك اتصالا بمسئولى بعثة الفريق الكروى الأول بالمغرب، من أجل الإطمئنان على أجواء معسكر الفريق، وكافة الاستعدادات لمواجهة نهضة بركان، المقرر إقامتها غدًا الأحد، على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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وطالب مرتضى منصورمسئولى بعثة الزمالك، فتح خطوط اتصال معه بشكل متواصل فى الفترة الحالية، من أجل معرفة كل كبيرة وصغيرة تحدث داخل المعسكر، وكذلك جميع المتطلبات التى قد يحتاجها الفريق قبل المواجهة المصيرية أمام بركان.

كما طلب رئيس الزمالك من مسئولي البعثة توجيه رسالة إلى اللاعبين بأنه يثق فى قدرتهم على تحقيق نتيجة ايجابية أمام بركان المغربى، وتسهيل مهمة مباراة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل 26 من الشهر الجارى، على ستاد برج العرب.