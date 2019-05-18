شكرا لقرائتكم مدفع الإفطار.. رقم قياسى لمصر وجنوب إفريقيا فى كأس الأمم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخبا مصر وجنوب أفريقيا رقما قياسيا فى كأس الأمم الأفريقية، حيث إنهما المنتخبان الوحيدان الذين نالا لقب بطولة الأمم من أول مشاركة لهم، حيث فازت مصر باللقب الأول عام 1957 وفازت جنوب أفريقيا من الفوز باللقب عام 1996 فى أول مشاركة لمنتخب البافانا بافانا.

حصل منتخب مصر على سبعة ألقاب كانت أولها عام 1957 ثم تلاها عام 1959 إلى أن حصل الفراعنة على اللقب فى 1986 فى البطولة، التى أقيمت على أرض مصر، ومنها إلى لقب بطولة 1998 ببوركينا فاسو ومنها إلى ثلاثية 2006، 2008 و2010.