شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يرفض خوض وديات قبل مواجهة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفنى للإسماعيلى تنظيم أى مباريات ودية للفريق قبل مواجهة الأهلى المرتقبة والمحدد لها الأربعاء القادم ضمن مؤجلات الأسبوع الــ18 بمسابقة الدورى المحلى على ستاد برج العرب . يأتى ذلك ، لضيق الوقت ليقرر الجهاز الفنى الاكتفاء بالتدريبات اليومية حتى موعد المباراة التى ستقام بالاسكندرية. يشار إلى أن جهاز الدراويش ينتهج سياسة تقوم على تنظيم ودية عقب كل لقاء رسمى لتجهيز كافة اللاعبين. Advertisements

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