شكرا لقرائتكم خناقة حسام حسن تنهى علاقة باسم مرسى مع سموحة والحاسم يعود للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت علاقة باسم مرسى مهاجم الزمالك، المعار لصفوف سموحة، مع النادي السكندري، على خلفية الخلاف الذي نشب بين المهاجم الدولي وحسام حسن المدير الفني لسموحة.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي سموحة لـ"الخليج 365"، أن باسم على منقطع عن التدريبات الجماعية ويجلس فى منزله حالياً، رافضا الحضور لمقر النادي بسبب خلافه الشديد مع حسام حسن.

أضاف المصدر أن باسم مرسى، سيعود لنادي الزمالك، مرة أخرى بعد انتهاء مباراتي سموحة فى بطولة الدوري المصري الممتاز.