شكرا لقرائتكم "المسابقات" تعلن : مباراة الطلائع والاتحاد بدون جمهور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن إقامة مباراة طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى المحدد لها 10 مساء 21 مايو الحالي ضمن الجولة 33 للمسابقة باستاد جهاز الرياضة العسكرى بدون جمهور. Advertisements وكان اتحاد الكرة أعلن منذ قليل إقامة مباراة الإسماعيلي مع الأهلي المحدد لها العاشرة مساء يوم 22 مايو الجاري والمؤجلة من الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز بملعب ستاد برج العرب بدون حضور جماهيري، بعد ورود الموافقات الأمنية .

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