شكرا لقرائتكم حجازي للأهلى: الأولوية للقلعة الحمراء حال العودة لمصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قرر أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطني الأول ونادي ويست بروميتش الانجليزي منح نفسه مهلة حتى نهاية كأس الأمم الافريقية المقرر إقامتها فى مصر، قبل البت فى العروض التي تلقاها مؤخراً وأبرزها من النادي الأهلى الذي أبدى مسئولوه فى الحصول على خدماته لتدعيم دفاعاته.
ويفكر حجازي فى العودة للأهلى حال عدم تلقيه عروضا مناسبة بعد أمم أفريقيا، حيث أكد لمسئولي القلعة الحمراء أن الأولوية ستكون لهم إذا قرر العودة لمصر.
وطلب حجازى من مسئولي الأهلي تأجيل حسم هذا الملف حاليا خصوصا أنه حتى هذه اللحظة يرفض قطع رحلته الاحترافية.
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