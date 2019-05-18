شكرا لقرائتكم مكافأة 175 ألف جنيه للاعب الصيد لتأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح نادى الصيد لاعب الرماية أحمد زاهر توحيد بطل الرماية مكافأة تقدر بـ 175 ألف جنيه بعد نجاحه فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 . ومن المنتظر أن يعلن إتحاد الرماية برئاسة حازم حسنى برنامج تأهيل اللاعب لهذه البطولة خلال اليومين المقبلين فى غطار السعى لحصد ذهبية للرماية فى الأولمبياد القادمة . Advertisements

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