تفاصيل 30 دقيقة رعب فى حريق الأهلى داخل "التتش"...

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جدة - عمرو شويل يكشف "سوبركورة" تفاصيل 30 دقيقة رعب عاشها مسئولى النادى الأهلى وعماله وموظفيه بسبب الحريق الذى نشب فى ملعب التتش الذى تقام عليه تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى.
بداية الحريق كانت فى الثالثة عصرا فى مقر القلعة الحمراء الرئيسى بالجزيرة عندما نشب الحريق فى بعض النفايات المتكدسة خلف بوابة دخول الجماهير الرئيسية للملعب ليصاب الجميع بالهلع والذعر نتيجة ما حدث.
تحركت على الفور سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومحاولة تفادى أى خسائر من شأنها أن تؤثر على استقرار القلعة الحمراء والتقليل من حدة التوتر والقلق التى عانى منها كل المتواجدين فى الحدث.
الدور الأكبر فى هذا الحريق لعبه أفراد أمن النادي الأهلي اللذين تصدوا بكل بسالة لمنع تفاقم الكارثة، من خلال إستخدام طفايات الحريق وذلك قبل وصول سيارات الإطفاء.
ونجحت سيارات الإطفاء فى السيطرة سريعا على الحريق ومنع انتشاره فى باقى أرجاء النادي، مما أدى لعدم حدوث أى خسائر داخل القلعة الحمراء جراء الحريق .
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