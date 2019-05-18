شكرا لقرائتكم أبطال الإسكواش المصريون يشاركون فى بطولة بريطانيا المفتوحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يومان فقط على انطلاق واحدة من أكبر ثماني بطولات في لعبة الاسكواش، بريطانيا المفتوحة، والتي تقام في الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري .
وتصنف بطولة بريطانيا بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي psa حيث تقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بـ 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات .
وتشهد البطولة مشاركة واسعة من جانب اللاعبين المصريين ففي منافسات السيدات تشارك مصر بـ 11 لاعبة في مقدمتهم، رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية، نور الطيب المصنفة الثالثة، نوران جوهر المصنفة السابعة.
بينما في منافسات الرجال تشارك مصر بـ 12 لاعباً ايضاً وفي مقدمتهم، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، محمد الشوربجي المصنف الثاني، كريم عبد الجواد المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف التاسع، فيما انسحب طارق مؤمن المصنف الثالث بسبب إصابة الركبة التي تعرض لها قبل البطولة.
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