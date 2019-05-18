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الطلائع يستعيد قوته الضاربة في مواجهة "زعيم الثغر"...

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جدة - عمرو شويل يستعيد فريق طلائع الجيش الاستعداد بقوته الضاربة قبل مواجهة الاتحاد السكندري، وذلك بالاستعانة بجهود الثلاثى اسلام جمال وتالا نداى وعلى الفيل العائدين من  الايقاف.

 

ولم يشارك الثلاثى فى مباراة الطلائع الاخيرة بمسابقة الدوري أمام بتروجت والتى فاز فيها الطلائع بهدف دون رد  بسبب الايقاف ، لتبدو صفوف الفريق مكتملة فى مواجهة زعيم الثغر .

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ويلتقي طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى فى العاشرة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد جهاز العسكرى ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدوري العام .

 

يذكر أن لطلائع يحتل المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 38 هدف، في حين يحتل زعيم الثغر المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 51 هدف .

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