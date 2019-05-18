شكرا لقرائتكم الإطفاء تسيطر على حريق ملعب الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت سيارات الإطفاء، فى السيطرة على الحريق الذى اندلع منذ قليل داخل ملعب مختار التتش بشكل مفاجئ. وشهد مقر القلعة الحمراء، بالفرع الرئيسي، حالة من التوتر والقلقل قبل قليل بعد نشوب حريق داخل ملعب مختار التتش ليصاب جميع المتواجدين بحالة هلع. واندلع الحريق داخل ملعب مختار التتش بعدما اشتعلت النيران في بعض النفايات المتكدسة خلف بوابة دخول الجماهير الرئيسية للملعب ونجح أفراد أمن النادي الأهلي، فى إستخدام طفايات الحريق لحين وصول سيارات الإطفاء قبل السيطرة عل الحريق دون حدوث أى خسائر في الأرواح.

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