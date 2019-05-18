شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. أبناء ميت عقبة بالأبيض والبنفسجى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد وفد رسمى من نادي الزمالك فى الاجتماع الفنى الخاص بمباراة نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها غدا الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم وفد الزمالك، أيمن حافظ المنسق العام، وأحمد زاهر المدير الإداري، ومنتصر الرملاوي إداري الفريق، وسيقام الاجتماع الليلة قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة.

ومن المقرر أن يرتدى الزمالك، خلال مباراة نهضة بركان، القميص الأبيض والشورت الأبيض، بينما يرتدى حارس أبناء ميت عقبة الزى البنفسجي، فيما يرتدى نهضة بركان الزى الأحمر، وحارس الفريق زى كحلى.