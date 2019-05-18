شكرا لقرائتكم اندلاع حريق بملعب مختار التتش بالنادي الأهلي "صورة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مقر النادي الأهلي، بالفرع الرئيسي، حالة توتر قبل قليل بعد نشوب حريق داخل ملعب مختار التتش بشكل مفاجئ ليصاب المتواجدين بحالة من الهلع والقلق. ونشب الحريق داخل ملعب مختار التتش بالنادي الأهلي منذ قليل بعدما اشتعلت النيران في بعض النفايات المتكدسة خلف بوابة دخول الجماهير الرئيسية للملعب. وقام أفراد أمن النادي الأهلي، بإستخدام طفايات الحريق لحين وصول سيارات الإطفاء وجاري السيطرة عل الحريق ولا يوجد حتى الآن خسائر في الأرواح.

حريق الأهلي

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