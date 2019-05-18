شكرا لقرائتكم بيتروس: الفوز بالبطولة كان رائعاً.. وأود الاستمرار مع النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد البرازيلي بيتروس أراوجو، لاعب وسط النصر، أن الموسم الحالي كان صعباً على الفريق ككل، مضيفاً أنه يود الاستمرار مع أصفر الرياض.

وقال بيتروس في تصريح لـ"في المرمى": إنه أمر رائع الفوز بالبطولة، ونحن سعداء، هي السنة الأولى لي مع النصر، ولم يكن الأمر سهلا، وأنا أحب السعودية وأحب نادي النصر وأود البقاء.

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وقال المغربي عبدالرزاق حمدالله، هداف بطولتي الدوري والكأس: الإصابة أثرت على مستواي في البداية، ولكن هذا الفريق ساعدني على التألق، وعقدي مازال مستمراً مع النصر وأود البقاء، واستطعنا الفوز بأغلى الألقاب.

وقال برونو أوفيني، قائد النصر: الأمر احتاج ثلاث سنوات لنيل اللقب، هذه النسخة من الدوري كانت مميزة وهي الأصعب على الإطلاق، والصراع على المركز الأول استمر حتى الرمق الأخير، وفي النهاية أهدينا الكأس لمشجعينا، فالباطن لم يكن لديهم شيء ليخسروه، لذلك حاربوا للنهاية ما جعلنا ندافع عن صدارتنا حتى اللحظات الأخيرة، لم نتراجع أبدا عن تحقيق هدفنا، لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، تركيزي كان على البطولة، فأنا أحب النصر وألعب معه من قلبي، إذا كان يحتاجني فسأكون أكثر من سعيد بالبقاء.

وكشف سلطان الغنام عن سعادته باللقب، وقال "الجماهير غالية علينا واستطعنا أن نهديهم اللقب"، فيما أضاف محمد السهلاوي "جمهور النصر وفي، وهذه هي البطولة الثالثة لي معه في 5 أعوام.