شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. خناقة حسام حسن تنهى علاقة باسم مرسى مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت علاقة باسم مرسى، مهاجم الزمالك المعار لصفوف سموحة، مع النادى السكندرى، على خلفية الخلاف الذى نشب بين المهاجم الدولي وحسام حسن المدير الفني لسموحة. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..

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