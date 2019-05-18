شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. لينا عرابى نجمة السلاح تقدم طريقة عمل الـ سى فود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف حياة نجمات الرياضة عن أى فتاة فى رمضان، فهن يشاركن أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية. "الخليج 365" يحرص على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة. نجمة اليوم هى لينا عرابى نجمة منتخب السلاح، والتى تقدم طريقة عمل الـ سى فود فى الوصفة التالية: المقادير: كليو سمك فيليه نصف كيلو جمبرى نصف كيلو سبيط بصلة توابل Advertisements نصف كوب دقيق لبن نصف كوب زبدة طريقة التحضير: إذابة الزبدة على النار ، ثم تقلى البصلة فيها ، يضاف السي فود بعد تصفيته من الماء تماما، يقلى مع البصلة لخمس دقائق ثم يضاف الدقيق ويقلبوا لدقيقتين، يضاف السمك الفيليه المسلوق وماء السلق تضاف تدريجياً مع التقليب المستمر لتصبح سميكة القوام ثم يضاف اللبن ويقلب جيداً، يرفع عن النار قبل الغليان باللبن، ثم تغرف .

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