شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السيد يتأهل لدور الـ16 بكأس العالم لسيف المبارزة فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل أحمد السيد، لاعب المنتخب الوطنى لسيف المبارزة، إلى دور الـ16 فى كأس العالم المقام فى فرنسا بعدما فاز على بطل السنغال بنتيجة 15 / 9 فى دور الـ 32. كما نجح أحمد السيد فى الفوز على بطل التشيك فى دور الـ64 بنتيجة 15 / 11. Advertisements ويقود المنتخب فنيا فى هذه البطولة المدرب أحمد موسى، بينما يرأس البعثة أسامة رياض عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للسلاح. وتشارك مصر فى هذه البطولة باللاعبين، أحمد السكرى 39 عالميا، وأحمد السيد 51عالميا، ومحمود محسن 83عالميا، وأحمد نبيل ومحمد السيد وأحمد الجندى وأحمد الصغير وأيمن فايز.

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