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اتحاد الكرة يجهز طاقم حكام مصرى لمباراة بيراميدز والنجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهز اتحاد الكرة طاقم حكام مصرى لإدارة مباراة بيراميدز والنجوم فى الدورى، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل بالدفاع الجوى.

ولم يتلق اتحاد الكرة خطابا رسميا من بيراميدز حتى الآن لتعيين حكام أجانب للقاء كما هو معتاد، لذا جهزت لجنة الحكام طاقم مصرى لإدارة اللقاء تحسبا لعدم إرسال بيراميدز طلبا لإستقدام حكام أجانب.

يذكر أن بيراميدز ضمن المركز الثالث بالدورى، بينما هبط النجوم للقسم الثانى.

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