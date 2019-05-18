شكرا لقرائتكم خبر عن الصيد يمنح بطل الرماية أحمد زاهر 175 ألف جنيه بعد تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح نادى الصيد أحمد زاهر توحيد، بطل الرماية، مكافأة 175 ألف جنيه بعد نجاحه فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الرماية، برئاسة حازم حسنى، برنامج تأهيل اللاعب لهذه البطولة خلال اليومين المقبلين فى غطار السعى لحصد ذهبية للرماية فى الأولمبياد المقبلة.
ومن المقرر أن يخوض اللاعب عدد من البطولات الدولية خلال المرحلة المقبلة فى خطة إعداده للدورة الأولمبية المقبلة.
وكان أحمد توحيد زاهرتأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد حصوله على الميدالية الفضية ببطولة العالم فى المكسيك التى أقيمت شهر مارس الماضى.
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