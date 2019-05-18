شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بالزى الأبيض ونهضة بركان بالأحمر فى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر أيمن حافظ المنسق العام للزمالك، وأحمد زاهر المدير الإدارى، ومنتصر الرملاوى إدارى الفريق، الاجتماع الفنى، لمباراة الفارس الأبيض ونهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها غد الأحد، على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يرتدى الزمالك الفانلة البيضاء والشورت الأبيض، بينما يرتدى الحارس الزى البنفسجى، وفى المقابل يرتدى نهضة بركان الزى الأحمر وحارس الفريق فانلة كحلى.