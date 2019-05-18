شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المصريين المشاركين فى بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يومان على انطلاق واحدة من أكبر ثمانى بطولات فى لعبة الاسكواش، بريطانيا المفتوحة، والتى تقام فى الفترة من 20 إلى 26 مايو الجارى.

وتصنف بطولة بريطانيا بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي psa حيث تقدر القيمة المالية لمجموع جوائزها بـ168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من جانب اللاعبين المصريين، ففى منافسات السيدات تشارك مصر بـ11 لاعبة في مقدمتهن رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى، نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية، نور الطيب المصنفة الثالثة، ونوران جوهر المصنفة السابعة.

بينما فى منافسات الرجال تشارك مصر بـ12 لاعباً أيضاً، وفى مقدمتهم على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، محمد الشوربجى المصنف الثانى، كريم عبد الجواد المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف التاسع، فيما انسحب طارق مؤمن المصنف الثالث بسبب إصابة الركبة التي تعرض لها قبل البطولة.