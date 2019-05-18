شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تحدد 29 أغسطس لانطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 29 أغسطس موعداً لانطلاق الموسم المحلى الجديد بمسابقة دورى مواليد 2000. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر السنوى للموسم المحلى الجديد 2019 / 2020 خلال الفترة من 17 وحتى 20 يونيو المقبل. ويتضمن المؤتمر مناقشة الاستعداد للموسم الجديد ونشرة تعليمات المسابقات، مشيرا إلى أن يومى 17 و18 يشهدان اجتماع أندية الدرجة الأولى والمرحل السنية المختلفة. بينما يعقد اجتماع أندية المحترفين والدورى الممتاز يومى 19 و20 من نفس الشهر المقبل، بالمدينة الشبابية فى أبو قير بالإسكندرية.

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