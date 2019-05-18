سوبر كورة.. حريق داخل النادى الأهلى "صورة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مقر النادى الأهلي، فرع الجزيرة، حالة توتر قبل قليل بعد نشوب حريق داخل ملعب مختار التتش بشكل مفاجئ ليصاب المتواجدين بالنادى بحالة من الهلع والقلق لمعرفة التفاصيل، ومشاهدة صور الحريق اضغط هنا

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