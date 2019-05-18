شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يطمئن على الزمالك فى المغرب ويطلب خط اتصال مفتوح مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بإجراء عدة اتصالات بمسئولى بعثة الفريق الكروى الأول بالمغرب، من أجل الإطمئنان على أجواء معسكر الفريق، وكافة الاستعدادات لمواجهة نهضة بركان، غدًا الأحد، على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وطلب مرتضى منصور، من مسئولى بعثة الزمالك، فتح خطوط اتصال معه بشكل متواصل فى الفترة الحالية، من أجل معرفة كل كبيرة وصغيرة تحدث داخل المعسكر، وكذلك كافة المتطلبات التى قد يحتاجها الفريق قبل المواجهة المصيرية أمام بركان.

وحرص رئيس القلعة البيضاء على توصيل رسالته للاعبين، بإنه يثق فى قدرتهم على تحقيق نتيجة ايجابية أمام بركان المغربى، وتسهيل مهمة مباراة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل 26 من الشهر الجارى، على ستاد برج العرب.