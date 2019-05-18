شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يضع خطة الفوز على نهضة بركان.. وجروس يساند عمر صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الزمالك على لاعبه المغربى حميد أحداد، جناح الأبيض الطائر، ومواطنه خالد بوطيب فى التلصص على أخبار منافسهم فى ذهاب نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى، حيث سددا الثنائى النصائح للمدير الفنى وزملائهم اللاعبين قبل ساعات من الموقعة المرتقبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. الزمالك يضع خطة الفوز على نهضة بركان.. وجروس يساند عمر صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.