اعرفها معانا.. رياضة "حمل الزوجة على الأكتاف" أغرب تقاليع فنلندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر.”الخليج 365” يلقى الضوء على هذه الرياضات من خلال التقرير التالى..
رياضة حمل الزوجة على الأكتاف
رياضة حمل الزوجة على الأكتاف أحد أغرب الرياضات التى تمارس فى أوروبا وبدأت فى فينلندا، وهى عبارة عن حمل الرجل لزوجته ويقطع بها مسافات كبيرة يتخطى خلالها الكثير من العقبات فى سباق للوصول أولا، وأصبحت تلك المسابقة مؤخراً رسمية تقام لها احتفالات ومسابقات فى أوروبا.
حمل الزوجات
حمل الزوجات
حمل الزوجات
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