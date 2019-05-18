شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى المحدد لها 10 مساء 21 مايو، ضمن الجولة 33 للمسابقة باستاد جهاز الرياضة العسكرى بدون جمهور. وكان اتحاد الكرة أعلن منذ قليل إقامة مباراة الإسماعيلي مع الأهلي المحدد لها العاشرة مساء الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة 18 لمسابقة الدورى الممتاز، على ملعب برج العرب بدون حضور جماهيرى، بعد ورود الموافقات الأمنية. Advertisements يذكر أن الأهلى يتصدر جدول الدورى برصيد 73 نقطة، بينما يقبع الإسماعيلى فى المركز السابع برصيد 41 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يواجه طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة بدون جمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.