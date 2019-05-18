شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض الوديات قبل كلاسيكو الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى للإسماعيلى إقامة أى مباريات ودية للفريق قبل مواجهة الأهلى المرتقبة والمحدد لها الأربعاء المقبل، ضمن مؤجلات الأسبوع الــ18 بمسابقة الدورى المحلى. يأتى ذلك لضيق الوقت ليقرر الجهاز الفنى الاكتفاء بالتدريبات اليومية حتى موعد المباراة التى ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية. يذكر أن جهاز الدراويش ينتهج سياسة تقوم على تنظيم ودية عقب كل لقاء رسمى لتجهيز كافة اللاعبين.

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