اتحاد الكرة يقرر: مباراة الأهلى والإسماعيلى بحضور 30 فرداً

أصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم السبت، قراراً بإقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 مايو الجاري على استاد برج العرب بدون جمهور.

حيث وجه مجلس اتجاد الكرة إخطاراً إلى الناديين “الأهلي والإسماعيلي” يفيد بحضور 30 فرداً فقط أي بواقع 15 فرداً لكل نادي وهم أعضاء مجلس إدارة الناديين فقط لا غير وعدم حضور الجمهور.

من الجدير بالذكر أن يسعى الأهلي للحفاظ على صدارة جدول الدوري حيث يصل رصيده 73 نقطة ويأمل في الحصول على 3 نقاط في هذه المباراة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة.