عمرو الحلواني

حدد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكى خافير أجيرى الأسبوع الجارى، موعدا للإعلان عن قائمة المنتخب التى ستخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية 2019 والمقرر انطلاقها فى مصر 21 يونيو المقبل. ورفع الجهاز الفنى للمنتخب حالة الطوارئ القصوى استعدادا للإعلان عن القائمة بشكل نهائى التى ستخوض منافسات الأمم الإفريقية، وبات كل لاعب داخل الدورى المصرى أو محترفا بالخارج ينتظر مصيره من الانضمام للقائمة والمشاركة فى أكبر بطولة قارية فى إفريقيا " الكان " . وعلم "صدى البلد" أن الجهاز الفنى للفراعنة استقر على تواجد...

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كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. أجيرى يحسم ضم 18 لاعبا لقائمة منتخب مصر و12 آخرين تحت التقييم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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