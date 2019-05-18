ضربة جديدة لـ bein sports.. جهاز مصرى يبث الأمم الأفريقية مجانا

عمرو الحلواني

بدأت الهيئة الوطنية للإعلام فى اتخاذ مجموعة من الخطوات من أجل تمكين المصريين من مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل بشكل مجانى.

وكانت قنوات bein sports القطرية المشفرة، أعلنت الحصول على حقوق بث مباريات كأس الأمم الأفريقية، وهو ما قد يؤدى إلى عدم قدرة العديد من الجماهير داخل مصر لمشاهدة المباريات.

وأصبح هناك اتجاه كبير بشأن استحداث جهاز رقمى يكون قادرا على البث الأرضى، مما يؤدى إلى إذاعة جميع مباريات البطولة عليه، وسيتم إصداره فى الأسواق بثمن أقل بكثير من الاشتراك فى...