موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف نهضة بركان المغربي، الزمالك، الأحد، في الثانية عشر منتصف الليل، بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة في القاهرة، فى العاشرة مساء الأحد الموافق 26 مايو على استاد برج العرب بالاسكندرية.

وتأهل الزمالك للنهائي على حساب النجم الساحلي التونسي بعدما أطاح به من نصف النهائي، بمجموعي مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0.

وعلى الجانب الأخر، صعد نهضة بركان، للمبارة النهائية، بعدما أطاح بالصفاقسي التونسي بنتيجة 3/2 في مجموع المباراتين.

قائمة الزمالك

من جانبه، كشف السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة نهضة بركان.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح، وعماد السيد، ومحمود عبد الرحيم "جنش"، ومحمود عبد المنصف.

الدفاع: حازم إمام، وحمدي النقاز، محمد عبد السلام، ومحمود الونش، ومحمود علاء، ومحمد عبد الغني، وبهاء مجدي، وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، ومحمود عبد العزيز، ومحمد حسن.

وسط الهجوم: يوسف أوباما، ومحمود كهربا، وأيمن حفني، وإبراهيم حسن، ومحمد إبراهيم، وأحمد مدبولي، وأحمد سيد زيزو.

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خط الهجوم: عمر السعيد، وحميد أحداد.

وشهدت القائمة استبعاد 4 لاعبين، هم خالد بوطيب وفرجاني ساسي ومصطفى فتحي ومحمد عنتر للإصابة.

وقرر جروس اصطحاب جميع الحراس لمؤازرة عمر صلاح، الذي سيتولى حراسة المرمى، بعد إيقاف جنش، وإصابة عماد السيد، وعدم قيد محمود عبد المنصف إفريقياً.

التشكيل المتوقع

من المتوقع أن يبدأ جروس، المدير الفني للزملك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء والونش وحمدي النقاز

الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وكهربا وزيزو (إبراهيم حسن)

الهجوم: عمر السعيد

القناة الناقلة

تنقل المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD 1، المشفرة، بتعليق: علي محمد علي و جواد بده.