تفوق الزمالك وتميمة الحظ وحصن بركان.. 10 أرقام عن نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يخوض الزمالك مواجهة مرتقبة أمام مضيفه نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية غدًا الأحد، والأمل يحدوهما في التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخهما.

ويسعى أبناء ميت عقبة للعودة من بركان بنتيجة إيجابية تسهل من مهمتهم قبل لقاء العودة الذي سيقام في مصر يوم 26 مايو الجاري.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الأرقام عن النهائي المرتقب:

- يأمل الزمالك في أن يكون ثاني فريق مصري يحصد لقب الكونفدرالية منذ انطلاق المسابقة عام 2004، بعد غريمه التقليدي النادي الأهلي الذي فاز باللقب عام 2014، وهو آخر الألقاب القارية للأحمر.

- يسعى الزمالك إلى العودة لمنصات التتويج الإفريقية بعد غياب دام 16 عاما، إذ يعود آخر ألقابه القارية إلى عام 2003 حين تُوج بكأس السوبر الإفريقي عام 2003 أمام الوداد البيضاوي المغربي.

- تعد الفرق المغربية بمثابة تميمة الحظ للزمالك الذي أحرز آخر لقبين قاريين عبر بوابتها، حيث توج بلقب دوري الأبطال عام 2002 على حساب الرجاء، وكأس السوبر الأفريقي 2003 أمام الوداد.

- يعتبر نهضة بركان تاسع فريق مغربي يلتقي مع الزمالك في المسابقات الإفريقية، فيما يعد ثالث الأندية المغربية التي يواجهها الفريق الأبيض في النسخة الحالية للبطولة، بعد كل من اتحاد طنجة وحسنية أغادير.

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- يتفوق الزمالك في تاريخ مواجهاته أمام الأندية المغربية، حيث التقى مع فرق أسود الأطلس في 17 لقاء، محققًا 10 انتصارات مقابل 5 تعادلات وخسارتين، وأحرز فيها 24 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.

- يتصدر إبراهيم حسن جناح الزمالك قائمة هدافي الفريق الأبيض في الكونفدرالية برصيد أربعة أهداف، بعد زيارة شباك كل من اتحاد طنجة المغربي وجورماهيا الكيني (هدفين) وحسنية أكادير المغربي.

- لم يحقق الزمالك بقيادة كريستيان جروس سوى انتصار وحيد خلال مبارياته السبع التي خاضها خارج ملعبه في الكونفدرالية، بعد الفوز على بترو أتلتيكو في أنجولا بدور المجموعات، مقابل 4 تعادلات وهزيمتين.

- لم يذق نهضة بركان طعم الخسارة خلال مبارياته السبع التي خاضها على ملعبه في الكونفدرالية، حيث حقق ستة انتصارات مقابل تعادلا وحيدا، وأحرز الفريق 21 هدفًا واهتزت شباكه بثلاثة أهداف.

- يتطلع نهضة بركان إلى تحقيق انتصاره الأول على الفرق المصرية في المواجهة الثالثة التي تجمعه معها، بعدما سبق له مواجهة المصري الموسم الماضي، ليتعادل معه سلبيا بالمغرب قبل أن يخسر (1-0) ببورسعيد.

- يعول الفريق البركاني على خدمات نجمه التوجولي لابا كودجو، الذي أحرز سبعة أهداف في الكونفدرالية ليتقاسم صدارة هدافي المسابقة القارية مع وليد بخيت، لاعب الهلال السوداني.

- تملك الأندية المغربية تاريخا حافلا في الكونفدرالية بعد تتويج أنديتها (الجيش الملكي والفتح الرباطي والمغرب الفاسي والرجاء البيضاوي) بأربعة القاب، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الأندية التونسية (5 ألقاب).