الزمالك بزيه الأساسي أمام نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يرتدي فريق الزمالك زيه التقليدي باللون الأبيض خلال مباراة نهضة يوم غد الأحد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بالمغرب فيما يرتدي حارس المرمى زيه باللون البنفسجي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني ـ الذي عُقد اليوم السبت ـ على ارتداء فريق نهضة بركان زيه باللون الأحمر في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الكحلي.

وحضر الاجتماع من الزمالك كلًا من أيمن حافظ المنسق العام وأحمد زاهر المدير الإداري ومنتصر الرملاوي إداري الفريق.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان يوم الأحد الموافق 26 مايو في ملعب برج العرب ضمن منافسات إياب الكونفيدرالية.