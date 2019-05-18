رفض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الحديث عن مصير ثنائي الفريق كايلور نافاس أو ايسكو أو الحديث عن ضم أي من الثلاثي انتوان غريزمان ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي.رفض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الحديث عن مصير ثنائي الفريق كايلور نافاس أو ايسكو أو الحديث عن ضم أي من الثلاثي انتوان غريزمان ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي.وقال زيزو في مؤتمر صحافي: ” ليس هذا الوقت المناسب، لن اتحدث عن ميندي أو اى لاعب آخر”.وعن امكانية ضم غريزمان أو يوفيتش: “لست أنا من يقول شىء عن مستقبل غريزمان بل اللاعب نفسه، لن أقول اى شىء”.وعن ايسكو: ” عقدت جلسة معه بشكل شخصي وتحدثت معه عن كل شىء لكني لن أقول ما حدث”.واخيرا صرح عن وضع نافاس: “لن أكذبكم لكني متأكد ان ما دار بييني وبينه لا احد يعلمه سوى أنا وهو فقط”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. زيدان يظهر بثوب جديد في المؤتمر الصحافي الأخير هذا الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.