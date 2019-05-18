أحمد وائل يودع بطولة العالم للتايكوندو بالهزيمة أمام بطل أذربيجان

ودع أحمد وائل لاعب منتخب مصر للتايكوندو منافسات بطولة العالم المقامة حاليًا في مدينة مانشستر الإنجليزية وذلك بعد هزيمة من بطل أذربيجان المصنف الثالث على العالم بنتيجة 24 / 8 في دور الـ 32 .

وكان وائل قد تأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز على بطل الهند بنتيجة ٢٨/١٥ في منافسات وزن ٦٣ كجم.

وتشارك مصر في منافسات بطولة العالم ببعثة مكونة من 10 لاعبين 6

رجال و4 سيدات.

واللاعبون هم: معاذ نبيل (-54 كجم)، محمد فرج (-58 كجم)، عبدالرحمن وائل (-68 كجم)، سيف عيسي (-74 كجم)، أحمد وائل، محمد أيمن (+87 كجم).

واللاعبات هن: نور حسين (-49 كجم)، رضوي رضا (-57 كجم)، هداية ملاك (-62 كجم)، روان رفاعي (-67 كجم).