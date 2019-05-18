الزمالك يرتدي زيه التقليدي أمام نهضة بركان في الكونفدرالية

يحضر الاجتماع الفني ، لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي ، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية ، والمقرر لها غدالأحد، كلا من ايمن حافظ المنسق العام ،وأحمد زاهر المدير الإداري ،
ويرتدى الزمالك الفريق الفانلة البيضاء والشورت الأبيض، بينما يرتدى الحارس الزى البنفسجي .
في المقابل يرتدى نهضة بركان الزى الأحمر، وحارس الفريق زي كحلى
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