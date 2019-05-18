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الزمالك يرتدي زيه التقليدي أمام نهضة بركان في الكونفدرالية

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يحضر الاجتماع الفني ، لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي ، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية ، والمقرر لها غد

الأحد،  كلا من ايمن حافظ المنسق العام ،وأحمد زاهر المدير الإداري ،
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ومنتصر الرملاوي اداري الفريق 

ويرتدى الزمالك الفريق الفانلة البيضاء والشورت الأبيض، بينما يرتدى الحارس الزى البنفسجي .

في المقابل يرتدى نهضة بركان الزى الأحمر، وحارس الفريق زي  كحلى

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