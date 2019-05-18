فالفيردي يرفض التعليق على ضم جريزمان لبرشلونة

رفض إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، التعليق على شائعات ضم أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد، بعدما أعلن اللاعب الفرنسي رحيله عن صفوف الفريق.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة أمام إيبار: "جـريزمان؟

هو لاعب عظيم، ولكنه في فريق آخر، ليس فريقنا".

وتابع: "أنا لا أعرف كم عدد التعاقدات إنها مسألة نتحدث عنها فقط داخل في النادي، الهدف هو

أن نصنع أفضل فريق ممكن".

وأضاف: " إذا انضم لنا في النهاية إلى برشلونة، فسيكون هذا رائع، لكنني لا أعرف شيئا ونحن نتحدث عن افتراضات لاعب قد يأتي أو قد لا يأتي".

وربطت التقارير رحيل جريزمان عن الأتلتي بضمه إلى صفوف برشلونة من أجل تعزيز صفوف الفريق.