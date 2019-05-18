إقبال كبير على تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان

تشهد عملية بيع تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية، إقبالًا كبيرًا نهائي الكونفيدرالية، إقبالًا كبيرًامن الجماهير. وتقام المباراة في الثانية عشرة مساء غدٍ الأحد بالمغرب في ذهاب نهائي البطولة.

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