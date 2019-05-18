الشافعي يكشف مفاجأة لأهالي المحلة في المجال الرياضي

أعلن الدكتور محمد الشافعي، رئيس نادي بلدية المحلة السابق، مفاجأة لأهالي المحلة الكبرى، بإنشاء أقوى مجمع أكاديميات في المحلة تحت اسم أطلانتس أكاديمي، مؤكدا أن هدفها تطوير مجتمع رياضي بأعلى جودة، وأنها تخدم كل أفراد الأسرة.
وأشار الشافعي إلى أنه تم الانتهاء من المنشآت ومن المقرر أنيتم الافتتاح عقب شهر رمضان المبارك، في حضور نجوم ورموز الرياضة في المحلة الكبرى، والمسئولين في المدينة، في حفل كبير يليق بقيمة الحدث.
وأكد محمد الشافعي، أن الأكاديميات تضم عددا كبيرا من الألعاب على رأسها كرة القدم، واليد
وفي الجانب الاجتماعي، أوضح أن الأكاديمية تعمل على تقديم أقوى عروض الرحلات، بجانب تنظيم ندوات دينية وثفافية مع نخبة من المتخصصين.
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