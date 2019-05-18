شاهد.. جريزمان وجودين يودعان أتلتيكو مدريد بتعادل مع ليفانتي

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وليفانتي التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب سيوتات دي فالنسيا، في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني.
وبذلك التعادل ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى النقطة 76 في المركز الثاني، فيما وصل رصيد ليفانتيإلى 44 نقطة في المركز الرابع عشر.
بدأت المباراة سريعة من الطرفين، وافتتح ليفانتي أهداف اللقاء في الدقيقة السادسة، بعد ركلة ركنية تابعها اللاعب إيريك كاباكو بلعبة رائعة ليضعها في شباك أتلتيكو.
وفي الدقيقة 36 من انفراد بالمرمى تمكن روجر مارتي سالفادور من مضاعفة النتيجة لصالح ليفانتي.
وبالشوط الثاني سجل رودريجو هيرنانديز هدف تقليص الفارق لأتلتيكو مدريد، في الدقيقة 68، بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
ثم تمكن البديل سيرجيو كاميلو، من تسجيل هدف التعادل للروخيبلانكوس، بعد تسديدة ارتدت من الدفاع لتضعه في مواجهة المرمى مسجلاً ثاني الأهداف.
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