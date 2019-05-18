شاهد.. بكاء ريبيري فى آخر مباراة مع بايرن ميونيخ

لم يتمالك فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ الألماني، دموعه عند وصوله إلى أرضية ملعب "أليانز أرينا" قبل مواجهة فرانكفورت، في مباراته الأخيرة مع فريقه البافاري. الأخيرة مع فريقه البافاري. وانهال ريبيري بالبكاء أثناء نزوله إلى أرضية الملعب وإجرائه عمليات الإحماء أثناء توديعه جماهير الفريق. Advertisements ويواجه بايرن ميونيخ نظيره فرانكفورت، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من البوندزليجا، ويحتاج للفوز من أجل التتويج رسميًا بلقب الدوري بعد منافسة شرسة مع دورتموند.

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