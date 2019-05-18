يوفنتوس يرفض كشف هوية خليفة أليجرى

رفض أندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، الكشف عن مدرب الفريق القادم خلفًا لماسيمليانو أليجري الذي رحل عن اليوفي بشكل رسمي.
وكان يوفنتوس أعلن عبر موقعه الرسمي، أمس الجمعة، عن رحيل أليجري بنهاية الموسم ، وأنه لن يدرب الفريق الموسم المقبل.
وقال أنيلي خلال المؤتمر الصحفي لرحيل أليجري: "اخترنا ماسيمليانو في عام 2014، وأعتقد أنه كان قرارًا شاجعًا منا، هو أفضل مدرب في تاريخ نادينا لما حققه من انتصارات للفريق".
وتابع: " على أي حال سيبقى أليجري صديقي
وأشار: "سيبقى هدفنا دائمًا الفوز وتحقيق الانتصارات، سنستهدف ضم كبار اللاعبين من أجل التتويج بدوري أبطال أوروبا، لدينا مشروعات علينا إكمالها".
وتوج أليجري مع البيانكونيري بلقب الكالتشيو لهذا الموسم، وفشل في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الإقصاء من أياكس بدور ربع النهائي.
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